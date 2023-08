Mor als 79 anys Jaume Serrats, advocat, periodista i exdirector de l'«Avui»

El p, ha mort aquest dissabte a l'edat de 79 anys. Segons ha explicat el mateix Punt Avui, no ha pogut superar un càncer que feia molt temps que arrossegava. També va ser molt conegut per dos programes emesos a la televisió pública:El 1987 va rebre el Premi Gaziel. Els seus darrers càrrecs més notoris van ser el de conseller i vicepresident del(CAC) entre el 2000 i el 2008.Serrats també va dirigir la revista, editada per la Generalitat, i entre 1990 i 1996 també va ser director general de Promoció Cultural. En la seva etapa dirigint l'Avui,que va publicar les esqueles de Miquel Zabala i Quim Sánchez. Els van acusar, a ell i al director del Segre Ramón Perelló, d'apologia al terrorisme.Abans, Serrats havia dirigit eldes dels seus inicis, el 1979. Un any després passaria a, on no va passar més que dues temporades per després fer el salt a l'Avui. La seva trajectòria periodística va ser posterior a la lligada amb el del dret. Professor a laentre 1967 i 1972, va passar després a l'ensenyança periodística a la

Altres notícies que et poden interessar