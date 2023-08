Anna Erra acusa els governs valencià i balear de treballar per extingir el català

La presidenta del Parlament de Catalunya,, ha carregat amb força contra els governs del País Valencià i les Illes Balears per "treballar activament" amb la intenció de fer desaparèixer el català. En un acte a la, la líder de la cambra catalana ha lamentat l'intent de veto a les publicacions en català a Borriana. "Aquesta capacitat i potència que tenen les revistes en català sobre la nostra comunitat lingüística fa por avui a les formacions que volen fer desaparèixer la nostra llengua", ha dit."Tots aquells que vulnerin els nostres drets, ens trobaran forts i dempeus salvant el nostre Estat i la nostra llengua", ha agregat. Per tot plegat,La presidenta del Parlament ha reivindicat l'ús del català als mitjans de comunicació, l'escola i les institucions i ha reclamat "lleialtat lingüística" als parlants.una reclamació totalment legítima. No és mai una ofensa cap a ningú", ha argumentat."El català continua sent per desgràcia una llengua minoritzada", ha lamentat. Des de Prada de Conflent, la presidenta del Parlament ha indicat que la localitat li porta records "d'un país en blanc i negre", ja que és on es van exiliar diversos catalans durant la guerra.que ens persegueix", ha dit Erra en l'inici del seu discurs.Erra ha posat el punt final a la conferènciaon ha reivindicat la figura del filòleg. Abans, la presidenta del Parlament també ha participat de l'ofrena floral a la tomba de Fabra, que s'ha fet en homenatge a l'efemèride.

