Puigdemont visitarà la Catalunya Nord per primera vegada després de perdre la immunitat

visitarà laaquest dilluns, la primera vegada que ho farà després que la justícia europea li retirés la immunitat. L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat departiciparà aquest dilluns en un acte commemoratiu amb motiu dels 50 anys de la mort del músic. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà, a Conflent, i és organitzat per laA principis de juliol, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va retirar la immunitat a Puigdemont,. Això deixa els dirigents independentistes en una situació incerta, perquè obre la porta a la possibilitat que el jutge Pablo Llarena emeti noves ordres de detenció. En el cas de Ponsatí, ja va tornar a Catalunya i va ser detinguda per presentar-la al Suprem, tot i que va sortir-ne en llibertat a un pas de judici per desobediència La decisió del TGUE, on els independentistes no acostumen a obtenir victòries importants, es pot recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), on sí que se'ls ha donat la raó en més d'una ocasió. Un exemple d'això és, precisament, sobre la immunitat. Tot i això, Puigdemont va preferir no viatjar a Estrasburg quan es va retirar aquesta protecció davant el perill de trepitjar sòl francès. Ara, a la Catalunya Nord, ho farà.La figura de l'expresident ha tornat a la primera plana de la política espanyola després dels resultats de les eleccions deli ara ja compta amb el reconeixement tàcit delcom a interlocutor en les negociacions amb Junts, com s'ha posat en evidència per a la presidència del. El líder moral de la formació es posa al capdavant de la nova estratègia del partit en dos fronts: la resolució del conflicte i la batalla electoral amb