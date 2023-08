El pa amb tomàquet arriba fins a la BBC

Bread, tomato, olive oil, garlic, salt: this is all you need for #RecipeOfTheDay: Catalan Toasts or, more properly, Pa amb tomàquet https://t.co/dMsFLQyQxI pic.twitter.com/bXZNgqhUFU — Nigella Lawson (@Nigella_Lawson) August 18, 2023

Si hi ha un plat que defineix la gastronomia catalana és sense cap dubte el. Un producte tan simple i tan bo a la vegada, i que aquest divendres ha traspassat les fronteres del país i ha arribat fins a la. I és que una popular xef que fa programes a la televisió pública dels'ha fet ressò d'aquest menjar., que també és crítica gastronòmica, ha situat el pa amb tomàquet com la recepta del dia aquest divendres. "Pa, tomàquet, oli d'oliva, all, sal: això és tot el que necessites per les torrades catalanes, o millor dit, el pa amb tomàquet", ha publicat Lawson a través de Twitter, on acumula més de 2,7 milions de seguidors.A la publicació al seu blog, Lawson explica que va descobrir aquest plat en un viatge ai presenta a la seva recepta una base amb tomàquet ratllat. Malgrat això, manté el respecte per la gastronomia catalana i recorda que la tradició és fregar el tomàquet pel pa i no pas triturar-lo. No és la primera aparició del pa amb tomàquet en un mitjà internacional: fa uns mesos va aparèixer al The New York Times sense tant d'èxit

