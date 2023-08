«Barbie» ho peta a tot el món, però fracassa en un país

Mostra el teu compromís amb Nació.

és, fins ara, el gran èxit als cinemes del 2023. La seva directora,, ha fet història en convertir-se en la primera dona que recapta més de 1.000 milions de dòlars per la producció d'una pel·lícula. Les sales de projeccions de tot el món s'han omplert de gent amb roba de color rosa, però sorprenentment ha estat un fracàs rotund en un país.Es tracta de, curiosament un dels països més occidentalitzats de l'. Tal com explica un reportatge de The Guardian, els sud-coreans no van al cinema a veure Barbie perquè tenen por de ser etiquetats com a. I és que al país, el moviment feminista encara s'entén com un gest de rebel·lia i no com una reivindicació de laentre l'home i la dona.Corea del Sud és un dels països del món que marca pitjors registres en els rànquings internacionals sobre igualtat de gènere i el conegut com a sostre de cristall. De fet, el president del país,, considera que el feminisme "vol criminalitzar als homes" i ha intentat eliminar, encara que per ara no ho ha fet, elVal a dir, però, que almenys al país asiàtic la pel·lícula no s'ha censurat com sí que ha passat a altres territoris del món. Pel seu missatge feminista, Barbie no s'ha considerat adequada per ser projectada a, eltambé la va prohibir, però en aquest cas per disputes territorials amb la