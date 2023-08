L'incendi a Tenerife crema ja 5.000 hectàrees i segueix fora de control

Mostra el teu compromís amb Nació.

Les flames engoleixeni l'a l'illa canària ja acumula unes 5.000 hectàrees cremades. Aquestes són les estimacions dels serveis d'emergència, comunicades a última hora d'aquest divendres, malgrat que s'albira un petit fil per a l'esperança: les tasques contra les flames han avançat de manera positiva en les últimes hores. Ara bé, la realitat és que el foc continua descontrolat i no hi ha previsió per a la seva estabilització.L'incendi va iniciar-se la nit del 15 d'agost al turó d'Arafo i afecta un perímetre d'uns 50 quilòmetres que inclou els termes municipals d', El, L', La, El, La. La xifra més remarcable és la d'Arafo, que ha vist com ja s'ha cremat el 44% del seu territori, seguit de Candelaria amb un 35%.Els últims dies també han deixat dos apunts negatius en l'avanç del foc. El primer és que les flames han rebassat el pic, fet que ha obligat a evacuar els nuclis urbans a El, Lasi las, tots ells pertanyents al municipi de Güímar, i la zona d'. En total, ja s'han evacuat de manera preventiva 4.509 veïns. A tot això cal sumar-li el trencament del Canal d', fet pel qual s'ha demanat als veïns de la zona un consum responsable de l'aigua.Per ara, s'incrementen fins a 265 els efectius delstreballant per terra sobre la zona, als quals cal sumar-li 100 més en matèria dei 40 més pel que fa a la. Des dels aires, fins a 19 dotacions aèries batallaran per contenir les flames realitzant desenes de descàrregues d'aigua.