Així és «Neva», el nou videojoc fet a Barcelona que veurà la llum el 2024

Els catalansencaren la darrera fase del seu nou videojoc, que veurà la llum el 2024. Així ho ha explicat un dels seus integrants, l’il·lustradoren una entrevista a l’ACN, prometent més acció en una història amb més d’un personatge que mantindrà l’estètica del seu exitós i premiat primer treball:. El joc es va anunciar fa uns mesos en el marc delShowcase 2023, on es va poder veure per primera vegada el tràiler. L’estudi ha estat treballant en el projecte els darrers dos anys i mig, després d’un descans que ha permès als seus integrants aportar-hi noves idees. “Hem madurat, alguns ens hem fet pares, i teníem noves experiències i vivències que volíem explicar”, assenyala Roset a l'ACN.Neva és el segon joc fet per Nomada Studio, un estudi amb seu a Barcelona que el 2018 es va donar a conèixer internacionalment gràcies a l’èxit de Gris. Tal com ha apuntat Roset, Neva anirà en la mateixa línia artística “mantenint el llenguatge i l’estil”. Això sí, aquesta vegada estarà més enfocat a l’, tot i que també incorporarà les habituals. El mateix passarà amb els escenaris, que alternarannaturals amb elements arquitectònics.Els jugadors viuran l’aventura a través de l’, la seva protagonista. Una jove que estarà acompanyada d’unaamb qui haurà d’emprendre un perillós viatge. La seva complicitat serà clau per afrontar tot el que els espera. De fet, el títol de la proposta és també el nom de la lloba. “Primer s’havia de dir, però vam acabar canviant d’idea. Volíem un nom català, amb cert significat, sonorament bonic, i que no fos molt llarg”, detalla l’il·lustrador.Si bé la història de Gris parlava de la superació d’un, Roset afirma que Neva pretén explicar una història “totalment diferent” que transcorre sota l’ombra d’un nou. Més personatges i també una visió més paternal i madura, derivada de les experiències personals dels seus creadors.El que sí que no canviarà, serà la, “fluida i intuïtiva”. “A mi em treu molt de l’experiència delsquan et surt un text i et diu exactament què has de fer”, admet Roset, “intentem parar molt poc l’acció perquè el jugador la vagi interpretant”. Nomada Studio tornaran a presentar un joc de la mà dei, aquesta vegada, des de l’inici ja estarà disponible a totes les plataformes:X/S iTal com ja s’ha pogut veure en les primeres imatges, Neva tornarà a estar marcat per una gran cura en l’, un tret diferencial de l’estudi. “Quan vam començar volíem destacar, perquè hi ha molta competència, i vam apostar per l’apartat artístic, perquè no era car, només s’havia de tenir un criteri que pogués prevaldre per sobre de la resta”, insisteix Roset. Entre els jocs que el van inspirar en el seu moment, propostes com. “Títols més independents que em van fer obrir la ment i decidir que volia aportar el meu granet de sorra al moviment”, afegeix.Pel que fa a la seva pròpia creació, ha intentat que ni Gris ni Neva beguin directament del món del videojoc, sinó de l’, la, els, o lesd’animació, per exemple les de l’estudi. Després d’una extensa fase de creació, en què es decideixen les bases narratives i estètiques, el joc entra en una fase deon s’executa tot. En aquest moment també s’incorpora el so i la música. En total, segons Roset, prop d’una trentena de persones han treballat en el projecte.Preguntat pel fenomen de Gris, Roset admet obertament que “no s’ho esperaven” i que ni en el seu “millor somni” preveia acabar venent més de. “Havíem de vendre unes 70.000 per recuperar la, i ho vam fer en els tres primers dies. A l’empresa vam apostar que, com a molt, arribaríem a les 100.000”, recorda. De cara a l’èxit que pugui tenir Neva, reconeix certa “pressió” però també deixa clar que no es tracta de “competir” contra el primer joc.“Crec que tenim l’avantatge que ja ens coneixen, i que a molta gent li va agradar, però també hem perdut el, així que ara mateix no sé encara com es traduirà tot plegat”, assenyala. Finalment, Roset valora positivament el funcionament d’una indústria que “permet crear projectes” i que es troba a “l’alça”. També el fet de treballar des de, on hi ha cada vegada més estudis que entren dins un ecosistema on es pot fer una bona xarxa.