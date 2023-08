La solitud de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, en una imatge d'arxiu. Foto: Hugo Fernández

Acostumat a les majories absolutes,encara no ha digerit que la victòria en escons del 23-J es pot convertir en el principi del final d'una carrera política predestinada a la Moncloa. Aquesta setmana, assegut per primera vegada al seu escó del, va tastar el sabor d'una derrota doble. Perquè va veure com-nova exhibició de resistència i habilitat per resoldre negociacions al límit- aconseguia certificar una majoria progressista a la mesa del Congrés, i perquè constatava que la relació ambs'havia esberlat. Els dos elements constitueixen, de fet, la base de ladel líder delQue Sánchez triomfés - gràcies als vots d'ERC i Junts - situarcom a presidenta del Congrés i que, de retruc, eltinguin majoria a la mesa constitueix molt més que una victòria parlamentària . Suposa, a banda de controlar la mesa -amb tot el que això implica-, evidenciar que el president espanyol en funcions disposa de més suports que Feijóo per sotmetre's a la investidura. El líder conservador, quan es vegi dimarts amb el rei en la ronda de consultes habitual de l'inici de la legislatura, només podrà brandar 139 escons, que són els que sumen el PP,i el diputat -clau els propers quatre anys- dePer què només en té 139, si el bloc de la dreta i l'extrema en sumava 171 la nit electoral? Doncs perquè Vox va decidir fer costat a, el seu candidat per entrar a la mesa del Congrés i exdiputat del PP. La formació de, en veure que Feijóo no estava disposat a cedir cap espai a l'òrgan rector de la cambra, va emetre el vot per a Gil Lázaro sense avisar prèviament el PP. El seu líder s'ho mirava tot amb una barreja d'estoicisme i incredulitat, acompanyat de-a qui no va aconseguir situar com a presidenta del Congrés- i visites puntuals d', número tres del partit i peça clau des que va arribar a Génova.El dia anterior, Feijóo encara insistia que no tenia dubtes que el rei li encarregaria la investidura com a guanyador de les eleccions , tot i que aquest precepte -que el vencedor en vots i escons hagi de ser l'escollit pel monarca- no apareix en cap normativa. Vox, que s'havia inclinat per cedir els vots al candidat del PP per bloquejar l'arribada de Sánchez a la Moncloa acompanyat dels socis independentistes, ha advertit en les últimes hores que no està disposat a "regalar" suports ni a aguantar "ofenses" per part dels seus companys de bloc de dretes.El cert, en tot cas, és que Feijóo és presoner de la relació de dependència institucional que ha desplegat amb l'extrema dreta. Els pactes en diverses comunitats -els més icònics són dels del País Valencià i les Balears , tant per la rapidesa com pel contingut- i ajuntaments han situat Vox com a únic aliat possible del PP., sostenia aquest dimecres Sánchez en la reunió amb els diputats prèvia a la constitució del Congrés. Feijóo, a diferència de Pablo Casado, no només ha guanyat les eleccions, sinó que ha fet que Vox perdés 19 escons mentre sabia recuperar una part de l'electorat que, en el seu dia, havia anat aPerò el triomf ha estat insuficient i la digestió, pesada. Es traslladarà al partit la solitud de Feijóo al Congrés? Amb la repetició electoral com a escenari probable, res indica que hi hagi d'haver un canvi de cap de cartell. Però què passaria si, en una nova cita amb les urnes, el líder del PP no se'n sortís, ja fos en solitari o acompanyat de Vox? Aquí sí que s'obriria el meló de la successió, ambpicant a la porta des de la baronia madrilenya. La solidesa que es va intentar transmetre del líder gallec, fortificada amb enquestes que no s'han complert i pactes amb l'extrema dreta que han ajudat el PSOE, s'ha esfumat amb menys d'un any.