Difonen les primeres imatges de la princesa Elionor vestida de militar

La Princesa de Asturias, en su primer día en la Academia General Militar de Zaragoza.



La casa reial espanyola ha compartit aquest divendres a la tarda les primeresde la, on cursarà la primera etapa dels estudis corresponents a la seva formació militar que acabaran el juliol del 2024, amb el seu nomenament com a Dama Alferes Cadet.En les fotografies, corresponents al seu primer dia a l'Acadèmia, segons ha informat la Zarzuela, la Princesa d'Astúries apareix uniformada, rebent el seu equip individual de combatent, començant la seva instrucció eni en les seves primeres classes teòriques de formació militar. Elionor farà tres anys de formació castrense, que la prepararan, després del seu pas per les acadèmies de l'Exèrcit de Terra, de l'Aire i l'Armada, per convertir-se en un futur, un cop sigui reina, en la, tal com dicta la Constitució. Durant aquest temps, passarà per l'Escola Naval de Marín, a Pontevedra. La Princesa d'Astúries va arribar aquest dijous 17 d'agost a l'Acadèmia Militar de Saragossa juntament amb els reis Felip VI i Letizia i la seva germana, la infanta Sofia.

