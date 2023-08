El motor d'un avió s'incendia en ple vol i el pilot ha de fer un aterratge d'emergència

Mostra el teu compromís amb Nació.

Un avió de la companyiava haver de tornar a l'aeroport d'origen, a(Estats Units) després d'i crear pànic entre els passatgers de l'avió.Elvolava aquest dijous cap a la localitat mexicana de. Només van passar 30 minuts de l'enlairament i va haver de tornar a l'aeroport d'origen a causa del foc en una de les ales. Diversos passatgers van poder observar per les finestretes com un dels seusElque seia al costat de la finestreta just a sobre de l'ala ha pogutel moment en què es pot veure com surten flamarades de l'avió. El transport ha poguti els viatgers han volat cap a Cancun en un altre avió.