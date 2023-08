Troben el cadàver d'un home dins d'un camió a Sabadell

Elsd'Esquadra han obert unadavant la troballa delestacionat al carrer de Ca n'Alzina, al polígon industrial de Can Roqueta de(Vallés Occidental). Segons ha avançat RàdioSabadell i han confirmat fonts policials, la víctima, de 59 anys,ni criminalitat i les primeres conclusions apuntarien a una mort natural mentre dormia.La policia catalana ha rebut l’avís aquest divendres a primera hora del matí. Els agents, ràpidament, han organitzat un amplial voltant del vehicle per aprofundir en l'anàlisi i efectuar l'aixecament del cadàver, que ara serà traslladat per a la realització d'una autòpsia i acabar de determinar quina ha estat la causa de la mort.

Altres notícies que et poden interessar