Guardiola, sobre Aitana Bonmatí: «N'estic completament enamorat»

Gràcies per les paraules @PepTeam. Sempre has estat un referent per a mi 🙌🏻 https://t.co/1JvGR2khek — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) August 18, 2023

L'entrenador del Manchester City, el mític, ja fa dies que ocupa les portades dels mitjans de comunicació. Primer, va ser perquè des d'aquest dimecres a la nit ja és el segon entrenador amb més títols de tota la història , només per darrere de l'escocès. Després, perquè, amb motiu del sisè aniversari delsde Barcelona i Cambrils, va demanar a través d'una piulada al Govern i a l'Estat esclarir els motius dels atacs , que ara se sotmetran agràcies a un acord de l'independentisme al Congrés dels Diputats.Ara, torna a la palestra mediàtica de la mà de la galàctica blaugrana i estrella de la selecció espanyola de futbol. En una roda de premsa, Guardiola ha regalat a l'esportista del Barça nombrosos reconeixements en ser preguntat per la final del Mundial femení que disputaran Espanya i Anglaterra aquest diumenge. El més gros, però, possiblement ha arribat quan ha reconegut que està. Al tècnic de Santpedor li fascina, ha explicat, la manera com juga la catalana i és més, s'ha atrevit a comparar-la amb un geni del futbol: el també exjugador blaugrana, ha dit, per tot just després considerar que "l'actual equip del Barça ha tingut un impacte increïble en l'esport femení". Un periodista -@polballus- s'ha fet ressò de les seves paraules a Twitter i Aitana se n'ha assabentat., ha reaccionat la de Vilanova i la Geltrú també en una publicació a la xarxa social.

