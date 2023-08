Sergio Rico surt de l'hospital 82 dies després: «Vull tornar a jugar a futbol»

El porter espanyol del Paris Saint-Germain, exjugador del Sevilla i del Mallorca,al voltant de les 13:00 del migdia d'aquest divendres "molt emocionat i feliç"Virgen del Rocío de la ciutat sevillana. En una breu atenció als mitjans ha destacat que en aquest centre ha estat atès per una plantilla composta per, la feina de la qual ha lloat especialment. Alhora, també ha volgut posar èmfasi en tot el suport rebut per part de la seva família i el món del futbol.Els i les periodistes allà reunits han pogut veure un futbolista, que ha rebut l'alta mèdica després de-des del passat 28 de maig- a conseqüència del greu accident que va tenir quana la localitat de El Rocío, a Almonte (Huelva).Després de l'accident, Rico va estara la Unitat de Vigilància intensiva (), sent a més a més. Sobre aquesta operació, el porter del PSG ha volgut subratllar la gran "dedicació" que li ha prestat la plantilla de l'hospital Verge del Rocío, des dels "auxiliars, infermers, doctors o cirurgians". El sevillà ha dit que "ens hem sentit com a casa en tot moment".A banda d'això, ha agraït molt especialment a la seva dona i a la resta de la seva família tot el suport que ha tingut al llarg d'aquests mesos d'hospitalització; així com al "món del futbol" en general, per tots els seus "missatges" de suport, al·ludint expressament el seu actual club, el Paris Saint-Germain; i al, segons ha reflexionat en veu alta. "Em sembla com si hagués viscut un somni", ha dit, en referència al període que ha estat en coma, "però gràcies a Déu me n'he sortit", ha expressat.Ara, segons les seves paraules, pertoca "anar recuperant el dia a dia per, seguint això sí, "els passos" que vagin marcant els professionals sanitaris encarregats del seu cas. "Això és el més important", ha manifestat.

