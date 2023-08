Junts també plantarà el rei en la ronda de contactes: «No tenim res a dir‑li»

Mostra el teu compromís amb Nació.

La portaveu deal Congrés,, ha assegurat que no anirà a la ronda de contactes amb el rei perquè no tenen "res a dir-li". Així ho ha explicat en una entrevista amb l'ACN. El monarca farà entre dilluns i dimarts les trobades amb set grups parlamentaris per a proposar un candidat per a la investidura. El 2019, la líder de Junts,, sí que va anar a la ronda de consultes amb. Nogueras ha argumentat que Borràs "hi va anar, va explicar el que havia d'explicar" i que "el rei del 3-O no ha tingut cap interès a rectificar el seu discurs". Ha dit, a més, que aquestes reunions són uns actes "banyats d'acatament" i que per això no hi aniran. Tampoc ho faran com va avançar Nació ahir - niAixí mateix, Nogueras ha dit que si l'objectiu és preguntar si els seus vots aniran pero per Alberto Núñez Feijóo, la resposta és que "avui, no". "Per tant, no té cap sentit. No tenim res a dir-li", ha sostingut. Els primers grups amb qui es trobarà Felip VI seran UPN, Coalició Canària, el PNB i Sumar, dilluns. Dimarts al matí es trobarà ambl (Vox),(PSOE) i a la tarda, amb Feijóo (PP).La investidura és ara el cavall de batalla de l'independentisme. El president de la Generalitat,, ha deslligat l'entesa per la mesa del Congrés dels Diputats de la tria de Sánchez i ha augurat una negociació "complexa i llarga". De fet, no creu que la tria del president espanyol en funcions estiguidesprés dels acords del PSOE amb ERC i Junts d'aquest dijous. "Ahir hi va haver un acord i ara comença una negociació absolutament diferent", ha especificat. En referència la formació de, Aragonès ha subratllat que "quan tothom s'implica, els acords són millors". Preguntat per si hi ha marge per fer un front comú independentista per a la negociació de la investidura, ha dit que si es pot fer de forma coordinada, "els resultats seran més positius".