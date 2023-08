Alerta per la calor intensa d'aquest cap de setmana a Catalunya

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠



➡ Ds. 14:00 a dg. 20:00 h



➡ Llindar que es pot superar: percentil 98



➡ Grau de perill màxim: 🟡 2/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/ghMFtkGqVW — Meteocat (@meteocat) August 18, 2023

Com combatre la calor aquests dies?

Beu aigua fresca de manera regular encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua.

Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit obre les finestres de casa per refrescar-les.

Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses.

No deixis persones vulnerables tancades dins del cotxe.

Si tens animals de companyia , procura que no estiguin al sol i hidrata'ls

Si creus que casa teva no és prou segura durant els episodis de calor extrema, pensa en llocs pròxims on puguis mantenir-te fresc i planifica com arribar-hi abans que comencin les condicions perilloses.

Intenta que casa teva sigui més resistent a la calor: cortines fosques, contrafinestres exteriors més eficaces que les interiors, aïllament tèrmic...

Parla amb el teu metge sobre com preparar-te si pateixes alguna malaltia o prens medicaments.

Informa't a través del teu municipi dels refugis climàtics que tens a prop de casa.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per la situació que es viurà a tot el país en els pròxims dos dies, amb especial atenció als termòmetres de diumenge. Les hores centrals seran crítiques,entre les dotze del migdia i les sis de la tarda. Tot començarà dissabte, on es notarà en un conjunt de comarques, però l'onada de calor s'estendrà per Catalunya durant diumenge.A més, també hi ha un avís de calor intensa a les nits a tot el litoral i prelitoral a partir d'aquesta matinada. Davant aquesta previsió,per evitar patir els efectes de la calor.Entre elshi ha beure aigua fresca durant tot el dia, evitar el sol directe, estar en llocs climatitzats i no sortir durant les hores de més calor. Per la seva banda, des de Bombers i coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals, recorden la importància de cuidar els boscos i extremar precaucions per evitar possibles focs.Aquestes són les principals recomanacions queperquè el pic de calor no t'afecti:

