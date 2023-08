El sostre de vidre és un fet a les universitats: només 1 de cada 4 catedràtics és una dona

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Les dones continuen tenint dificultats per poder arribar a ser catedràtiques i les dades ho mostren:. Lesque dificulten a les dones ascendir en el seu àmbit professional i poder arribar a tenirsón una realitat, també, al món de. A mesura que augmenta el rang universitari, hi ha menys dones presents.Les universitats catalanes hande sostre de vidre en deu anys, peròSón dades del darrer informe d', que realitza eli que es fixa en aquest índex que mostra la proporció entre el conjunt deuniversitàries en totes les categories en relació amb el dePer tant, malgrat que l'índex ha rebaixat respecte fa deu anys -passant d'un quocient del 2,23 al 2012 fins a un d'1,81 el 2021- el valor encara superior a 1 mostra el. Actualment, elLaés evident entre el nombre de dones que són professores i les que són catedràtiques. El Departament de Recerca i Universitats reconeix que hi ha uni insta a seguir treballant per trencar aquest "desequilibri històric". En aquesta línia, el Departament avança en el desplegament de la, que té com a objectiu principal r. Segons el Departament, mitjançant l'estratègia d'igualtat de gènere en la ciència, que s'aprovaràs'inclouran mesures específiques per avançar cap a la igualtat de gènere en els