Elia Periwinkle, la veu catalana que triomfa a les xarxes amb les «covers» d'anime i Disney

Que el català viu una situació molt complicada en el món audiovisual no és una opinió, és un fet. Les empentes impulsades per diverses plataformes, administracions i altres entitats intenten incrementar l'oferta deetc en llengua catalana, ja sigui amb doblatge, subtítol o de creació pròpia. Ara bé, una part ben important d'aquest impuls arriba pels creadors de contingut com l', qui va saberque, evidentment per l'altra part implicada, és immens.absolut en qualsevol llengua...La jove va prendre una decisió: fer versions dels mítics temes de les pel·lícules d'animació, però traduint-les al català. Filla de la generació daurada que es va veure, intenta mantenir la flama de tota aquella època. La seva talentosa veu la va dur a ser actualment actriu de doblatge i col·laboradora del programadel S3X.