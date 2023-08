Aragonès desvincula la investidura de l'acord al Congrés i avisa: «La negociació serà llarga i complexa»

Mostra el teu compromís amb Nació.

El president de la Generalitat,, ha deslligat l'entesa per la mesa del Congrés dels Diputats de la investidura de Pedro Sánchez i ha augurat una negociació "complexa i llarga". De fet, no creu que la tria del president espanyol en funcions estiguidesprés dels acords del PSOE amb ERC i Junts d'aquest dijous. "Ahir hi va haver un acord i ara comença una negociació absolutament diferent", ha especificat. En referència la formació de, Aragonès ha subratllat que "quan tothom s'implica, els acords són millors". Preguntat per si hi ha marge per fer un front comú independentista per a la negociació de la investidura, ha dit que si es pot fer de forma coordinada, "els resultats seran més positius".El president de la Generalitat ha elogiat l'acord en l'àmbit de la mesa del Congrés perquè permet "avenços, en els drets i llibertats, en la fi de la repressió". I ha garantit que a partir d'ara seguiran defensant que "és hora de resoldre el conflicte polític amb l'Estat, avançar perquè Catalunya pugui votar el seu futur, perquè acabi la repressió" i també per a abordar altres qüestions de finançament -ERC vol acabar amb el- o infraestructures.L'acord entre ERC i el PSOE contempla la confecció d'unaperquè el català sigui llengua "plenament oficial" en totes les institucions de l'Estat, inclosa la Justícia, i d'ús "des de la primera sessió plenària al Congrés". També l'acord inclou la culminació dels acords als quals havien arribat republicans i socialistes en la taula de diàleg, que no es reuneix des del juliol del 2022: impulsar l'ús de la llengua catalana a lesEn segon lloc, també s'ha acordat la creació d'una comissió d'investigació sobre el. Per últim, els republicans han arrencat el PSOE un compromís per la "" relacionada amb l'1-O per les "vies legals necessàries". Inclou això una llei d'amnistia? El president d'ERC,, en declaracions als mitjans aquest dijous ha assegurat que utilitzar les "vies legals necessàries" inclou una "llei d'amnistia que eviti la presó per a qualsevol de les eines implicades". Teresa Jordà, número dos d'ERC a Madrid, sosté que aquesta via de l'amnistia és una "línia vermella" de cara a les negociacions per la investidura.Pel que fa a l'acord entre Junts i Sánchez, s'inclou el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea. La formació de Puigdemont exigia "fets comprovables", i aquest matí el govern espanyol ja ha fet efectiva laperquè el català, el basc i el gallec siguin inclosos en el règim lingüístic de la Unió Europea com a llengües oficials. Ha estat el ministra d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, qui ha enviat una carta a la presidència del Consell d'Europa , que ara recau en. Ha estat especialment aquest fet tangible el que ha acabat movent Junts cap als vots a favor d'Armengol.