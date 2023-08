Armengol buscarà el «consens» dels grups per articular l'ús de les llengües al Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

La presidenta del, es "bolcarà" per aconseguir que es puguin utilitzar les llengües oficials a la cambra baixa "el més ràpid possible" . Entrevistada per TVE i la SER, Armengol ha explicat que es reunirà amb els grups parlamentaris per buscar el "consens": "Vull intentar que hi hagi diàleg entre tots perquè puguem complir amb aquest objectiu el més ràpid possible". La presidenta de la cambra ha remarcat que fer-ho possible comporta unes complexitats i que s'hauran de veure, també, les possibilitats tècniques per garantir-ho. Armengol, que aquest divendres s'ha reunit amb el Rei, creu que la majoria progressista a la mesa del Congrés "marca el camí" per a la investidura La presidenta del Congrés reunirà per primer cop la Mesa aquest divendres al migdia "per posar la maquinària en marxa" i fer que la institució "camini a ritme ràpid". Sobre el compromís perquè a la cambra baixa també es pugui parlar, Armengol ha coincidit que el Congrés "ha de representar l'Espanya real", amb la "diversitat i riquesa lingüística". Tot i que en el seu discurs d'investidura va assegurar que l'aplicació seria immediata, Armengol ha concretat que per a fer-ho realitat. A més, ha dit que té voluntat de "buscar acords" també en aquest assumpte.Armengolté cabuda o no, i ha demanat deixar per debatre "cada cosa al seu temps". "Serà una legislatura intensa i que segur que estarà basada a buscar solucions als problemes de la gent i als problemes territorials que té Espanya", ha argumentat. Un altre dels assumptes en què la nova presidenta s'ha compromès a centrar els esforços és en la lluita contra la violència masclista.