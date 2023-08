Crit d'alerta pel tancament del Milano, local icònic de jazz a Barcelona: «Especulació i avarícia»

Un dels locals més icònics de Barcelona fa una crida ciutadana pel risc de tancar., ha emès un comunicat en el qual posa en alerta tots els seus clients, als veïns de la ciutat i a tots els seus amics per intentar evitar que hagin de clausurar les seves portes. L'escrit, el qual signa una persona que coneix bé l'organitzador del Milano i, aquest, comparteix les seves paraules, assegura que "en unes setmanes tot s'haurà acabat".", lamenten. "És un cop baix. [...] Ho és per al jazz de la ciutat on segurament es concentren el nombre més gran d'artistes per metre quadrat del país". Recorden que amb la desaparició del local "només quedarà el Jamboree", a la plaça Reial. El Milano,era un dels locals més carismàtics de la zona."Laes queda sense un dels seus millors escenaris", resa l'escrit., responsables del local en els darrers anys, donen suport a les paraules que ha compartit l'escrit d'una aficionada al Milano, molt propera a la propietat segons ha pogut saber

