Vespre explosiu a Manresa. Una trentena llarga d'agents delsvan tallat totalment la mobilitat als carrers de les Escodines, Sant Bartomeu i Aiguader deaquest dijous a la nit per l'alarma que al número 28 delhi podria haver. Els agents no deixaven entrarque arribaven a casa seva, i els han fet esperar a la. Els que ja hi eren, hanamb l'avís que no sortissin sota cap pretext. Abans, al voltant de les 11 de la nit, però, els agents han acompanyat els veïns que esperavenfins als seus domicilis.L'operatiu es va iniciar abans de les 10 de la nit i va allargar-se gairebé. Entre la trentena d'agents hi havia sis unitats del, iespecialitzades en artefactes. L'actuació, que forma part d'una investigació judicial que es troba oberta, està sota secret de sumari.ha pogut confirmar que l'actuació s'ha realitzat sobre la sospita que en l'habitatge s'hi, fet que, finalment, haL'actuació dels Mossos d'Esquadra ha despertata les xarxes socials. S'ha parlat de, d', d'o, fins i tot, de l'existència d'un. El diari pot confirmar que, ja que el desplegament ha estat única i exclusivament del cos dels Mossos d'Esquadra, tot i que a última hora lahi ha adreçat una patrulla per donar suport en el control als accessos del carrer.No hi havia ni unitats de la, per tema d'estrangeria, ni de la, per les armes, i en cap moment de l'operatiu, no hi ha acceditper recollir cap resta humana. Tampoc s'han mobilitzat ni elsni cap vehicle del(SEM).Els Mossos d'Esquadra han fet. Una abans de l'operatiu i una altra ja entrada la matinada. El primer dels detinguts ha estati escorcoll de la casa. Hores més tard s'ha fet la segona detenció. Tot i que Mossos no ha facilitat el delicte que se'ls imputa, el diari ha pogut saber de fonts properes a la investigació, que malgrat la possible presència d'explosius finalment descartada, no es tracta de cap delicte relacionat ambAl final de l'actuació,, han entrat a l'habitatge quan ja l'alarma ha estat desactivada. Poc abans de les 12 de la nit, els Mossos d'Esquadra vani el carrer de les Escodines va quedar, de nou, en silenci.