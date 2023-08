Les flames engoleixen Tenerife: més de 3.200 hectàrees cremades en l'incendi que segueix fora de control

Més dehan quedat calcinades en un foc que ha mobilitzat centenars d'efectius dels bombers per intentar contenir les flames.que es considera: Candelaria, Arafo, El Rosario, La Orotava, Santa Ursula, La Victoria, El Sauzal i Tacoronte. En concret,ja han quedat calcinadesSegons han confirmat des del govern de les Illes Canàries, les flames segueixen avançant sense control., president canari, ha assegurat que les tasques d'extinció estan sent molt difícils per diferents motius. El clima, el vent, la visibilitat i la dificultat d'accés perjudica, i molt, els bombers. Els mitjans aeris també pateixen problemes perquè no veuen bé on apuntar amb l'aigua.Fa quatre dies que Tenerife es veu afectada per aquest incendi, un dels més potents que ha patit mai les Canàries.i dels seus municipis per prevenció o perquè les flames ja havien arribat als seus pobles. El foc ja ha arribat a la falda del Teide i la direcció del parc ha decidit tallar tots els accessos al volcà i a la zona de la muntanya.

