Ensurt a Lisboa: almenys 13 ferits en el xoc de dos tramvies

Almenys tretze persones, totes elles turistes, van resultar ferides aquest dijous en el xoc de dos d'aquests transports a la capital de Portugal. Entre ells hi havia un ciutadà espanyol i tres nens., Santa Maria i Sao Francisco Xavier. Cap d'ells, però, de gravetat.Segons informen les autoritats portugueses,al nas, a l'esquena o a les costelles, però res més greu. L'accident s'ha produït acap a un quart de cinc de la tarda. Tota la circulació dels tramvies va quedar interrompuda pel xoc. Com va ser provocat?Un dels tramvies va quedar aturat en una cruïlla de carrers i un altre vehicle va estimbar-se amb ell perquè no podia aturar-se.del servei i uns 12 vehicles dels serveis d'emergències per atendre els ferits.

