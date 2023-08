El temps d'aquest divendres: la calor prem l'accelerador i deixa en avís gairebé tot el país

Les temperatures començaran a collar de nit

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna intensa ⚠



➡ Dv. i ds. de 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: percentil 98



➡ Grau de perill màxim: 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/ox2jspcGbS — Meteocat (@meteocat) August 17, 2023

Barcelona, Girona i Lleida. Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (), en aquests territoris l'avís per altes temperatures durant la jornada serà groc, és a dir, de caràcter moderat.El Servei Meteorològic de Catalunya () avança l'alerta per calor de l'AEMET i assegura que començarà aquesta mateixa matinada. Més concretament,L'abast, però, no és el mateix que durant el dia. La temperatura no baixarà dels 24 graus durant la nit al litoral sud, potser dels 25 a Barcelona i al sud del Baix Llobregat. Elés d'u en una escala de sis.Durant la jornada, l'ambient serà assolellat, però amb el, i també amb intervals de núvols baixos sobretot al sector sud, on de matinada no es descarta que pugui caure algunminso i aïllat. Per la seva banda, al litoral hi haurà intervals de núvols baixos, sobretot fins a mig matí i als dos extrems.La temperatura, com dèiem, serà lleugerament més alta que dijous, amba punts de l'interior. L'ambient, amb tot, continuarà sent força xafogós. De cara a la tarda, la previsió és que es mantingui el sol. Així i tot, els núvols poden fer-se una mica més abundants. També tindrem, però que no s'espera que deixin precipitació.

