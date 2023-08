El PSOE, disposat a cedir senadors perquè Junts tingui grup propi

Mostra el teu compromís amb Nació.

La portaveu del PSOE al Senat,, ha confirmat aquest dijous a la tarda que ja han posat en marxa les negociacions amb altres formacions per poder arribar aa la Cambra Alta. No obstant això, per aconseguir-ho, també caldria comptar amb el suport d'altres formacions.I tot i que encara falta que es designin senadors d'alguna comunitat,PP (143), PSOE (92), ERC (6), Bildu (5), PNB (5), Junts (3), Vox (3), ASG (1), AHI (1), UPN (1), Compromís (1), Més Madrid (1), Geroa Bai (1), BNG (1), Coalició Canària (1).Una vegada constituït el Senat, ara, per a la qual cosa el Reglament exigeix sumar un mínim de 10 components. Es permeten préstecs per arribar a aquesta xifra mínima, però els senadors que es quedin mai podran ser menys de sis. El, amb la seva majoria absoluta a la mesa , serà eld'aquest procés.Aconseguir grup parlamentari suposa tenir representació en tots els òrgans del Senat, portaveus i torns d'intervenció i iniciativa, a banda dei mitjans humans i materials.