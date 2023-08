Mor un home electrocutat en un accident laboral al Montsià

Mostra el teu compromís amb Nació.

. Haun home deelectrocutat per unaal terme municipal del poble de laaquest dijous, segons ha avançat el Diari de Tarragona.Al voltant de lesha sigut quan els serveis d'emergències han rebutper l'accident. Segons les primeres informacions rebudes, un camió estava. Seguidament, un treballador ha anat a mirar quin era el problema i ha sigut en aquest moment quan ha rebut una descàrrega elèctrica.El compartiment s'havia quedat parat, ja que havia topat amb un. El treballador de 32 anys ha perdut la vida, a causa de les. Elshan obert una investigació per esclarir els fets. En el lloc del succés també hi han anat efectius delsi del