Detenen una dona per calar foc a tres cotxes de la seva exparella a Avinyó

"El foc es podria haver descontrolat"

Elshan detingut auna dona de 42 anys com a presumpta autora d'und'una mateixa família i dos coberts deld'aquesta localitat. La policia la va detenir dimecres pels volts de 2/4 de 10 de la nit de la nit arran de la denúncia del propietari que havia sigutEl foc es va iniciar a la 1 de la matinada d'aquest dimarts, cremant només una part d'un vehicle gràcies a l'actuació dels. El denunciant va sentir olor de cremat i, en sortir al carrer,un dels seus vehicles. Els incendis es van repetir en dues ocasions més, a 1/4 de 3 de la matinada i a 1/4 de 7, deixant tres vehicles calcinats i dos coberts afectats.Aquell mateix dia l'afectat va presentar denúncia als Mossos i jacom a presumpta autora dels fets, segons ha pogut confirmar l'ACN. Aquest dimecres la policia la va detenir i està previst que al llarg d'aquest dijousa Manresa.Els Mossos li atribueixen unen l'àmbit familiar.L'alcalde en funcions d'Avinyó,, ha explicat a l'ACN que l'incendi es va produir en un carrer sense sortida on també hi ha una. "Sort que hi ha un mur separat, es podria haver descontrolat si els Bombers haguessin tardat un quart d'hora més; el veícom podia", detalla. Les flames també van cremar unai una casa s'ha quedat sense servei. Es preveu que entre aquest dijous i divendres es pugui reparar.