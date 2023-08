L'Ajuntament de Cambrils clama convertir els llocs dels atemptats del 17-A «en artèries de vida»

Mostra el teu compromís amb Nació.

En el sisè aniversari dels atemptats terroristes del 17-A , l'-localització onde les setze víctimes- clama a través d'un comunicat. Tant Cambrils com Barcelona, van ser les dues ciutats on va tenir lloc l'acció gihadista el 2017 la víctima va perdre la vida ali la població va acordar celebrar un acte institucional, només. Aquest dijous, en la declaració acordada per tots els grups polítics amb representació municipal, s'ha reivindicat el carrer com. En aquest sentit, han defensat que les ciutats siguin "punt de trobada i convivència per a tothom, uns espais de no discriminació i garants de l'exercici de la llibertat".Amb elha volgutles víctimes dels atemptats. També, ha posat molt èmfasi a uns determinats valors: "Davant del terrorisme que vol amenaçar la societat de convivència arreu del món, no permetrem posar en crisi el nostre model de".El text continua assenyalant que ni elni cap altra violència canviarà "la nostra ferma voluntat de viure amb els nostres".