Una sensació que cada vegada es va materialitzant més:. Adolescents més masclistes, racistes, que se senten part de la contracultura per reproduir comportaments, opinions o accions que xoquen de manera literal amb el segle XXI. Un fet que ressona amb molta força en qüestions amoroses,que encara no han desenvolupat del tot la intel·ligència emocional. El fet que en les darreres setmanes diverses parelles de famosos hagin trencat enmig de rumors d'infidelitats ha fet aflorar tota una capa de podridura que sorgeix de les clavegueres més profundes de les plataformes. A Next hem abordat la manosfera, hem explicat casos concrets com el de Lia Sikora , però el trencament de les relacions de(en aquest cas va ser el noi, i les reaccions van ser tan diferents que fa basarda),, entre d'altres. Són casos concrets, sí. No són, ni de bon tros, exemple de totes les altres parelles que trenquen. Però el soroll que generen acaba rebotant en les parets de certes coves i acaben per fer sortir els monstres que s'amaguen en el subsòl. Molts d'ells es tracta de joves que integren un pensament misogin.Els homes estandels avenços en matèria de drets i d'igualtat., una controvertida teoria que, al marge de dades i evidències, defensa que la societat premia la dona i relega l'home a una posició de subordinació. Perquè elles "sempre surten guanyant en infidelitats". No hi ha res més allunyat de la realitat. Però aquesta fantasia es converteix en un relat que deriva en fets reals que es veuen, dia a dia, milions de vegades, a plataformes comÉs un fet. Cada final presencial de la competició estatal del League of Legends supera l'anterior. L'escenari d'enguany era envejable. Un Palau Blaugrana que feia goig, amb gairebé 3.000 persones a les graderies, va ser dissabte l'escenari del desenllaç de la temporada regular de la Superliga, la competició domèstica de la Lliga de Videojocs Professional (LVP). Us expliquem la crònica, amb molts detalls interns, d'una jornada històrica pel món dels eSports. Els participants de la primera temporada del talent show de TV3 ja fa més d'un any que van deixar d'aparèixer en pantalla, i ara el repte és mantenir la popularitat i construir-se una carrera musical. Bru Domingo, abans d'acabar les pràctiques, ens ha regalat un dels grans temes d'aquest estiu pel que fa a informació d'actualitat musical del nostre país. Aquí la teniu. Els highlights de la cultura d'internet, les xarxes socials i tot el món digital en petites pinzellades:la segona de «The Bear» és un atrevit encert que ni els Germans Roca. Lano ens abandona ni per vacances i aquí us deixa la seva acurada crítica de la segona temporada de l'èxit de Disney+.- Travis Scott homenatja la cultura catalana en el seu nou videoclip i s'uneix als Castellers de Vilafranca. El raper nord-americà va sorprendre Catalunya quan, fa unes setmanes, va visitar el país per rodar part del seu nou projecte musical. Us mostrem el videoclip i tote les referències. Un dels vídeos més mítics dels darrers anys a l'internet del nostre entorn. Qui oblidarà la plantofada del repartidor? Us expliquem per què pagarà aquesta multa