Junqueras pressiona el PSOE per incloure l'amnistia en la negociació de la investidura

El president d'Esquerra Republicana,, ha defensat que utilitzar "totes les eines legals i jurídiques" perha d'incloure "unaque eviti la presó per a qualsevol de les persones implicades" en el procés català.Així ho ha dit aquest dijous al migdia en l'acte inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu (), que s'ha celebrat a Prada de Conflent (França), des d'on ha celebrat que el pacte per a la constitució de la mesa al Congrés dels Diputats "ha arrencat el compromís d'una comissió d', avançar en una plena, i la promoció de lacatalana a la cambra baixa espanyola i al Parlament Europeu".En aquesta línia, ha assegurat que la petició de l'executiu espanyol al Consell de la Unió Europea () d'iniciar el procés perquè el català, el basc i el gallec siguin considerades llengües oficials és una"Ha de ser garantia que el català tindrà totes les consideracions que li pertoquen com a llengua d'una nació europea".Junqueras també ha allargat la mà a Junts de cara a una possible negociació conjunta per a la investidura del candidat socialista i president en funcions,. Així, el republicà s'ha mostrat esperançat en col·laborar amb els de Laura Borràs i Jordi Turull per. Junqueras ha tret pit dels avenços aconseguits -sobre els quals ha destacat els indults i la supressió del delicte de sedició- i ha insistit en la voluntat d'entesa amb el conjunt de l'independentisme i de les forces que defensen el dret a decidir: "Imagineu quantes coses podríem aconseguir si fóssim molts més els que treballéssim", ha reflexionat.Quant a l'acord entre Junts i el PSOE per a una comissió d'investigació sobre elsa Barcelona i Cambrils (Tarragona), el president d'ERC ha assegurat que "la voluntat d'esclarir la veritat és sempre imprescindible per evitar que aquestes coses tornin a passar".