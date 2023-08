​Mor Guillem Timoner als 97 anys, el primer ciclista espanyol campió del món

El meu condol per a tota la família, amics i món del ciclisme per la mort de Guillem Timoner, llegenda del ciclisme com a primer campió del món d’Espanya.



Descansi en pau, admirat Guillem. https://t.co/HfVmqdSSD2 — Marga Prohens (@MargaProhens) August 17, 2023

Comunicado Oficial: fallecimiento de Guillermo Timoner.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 17, 2023

, segons ha informat aquest dijous l'Ajuntament de Felanitx (Mallorca, Illes Balears), la seva localitat natal. La presidenta del govern balear,, ha expressat a través d'una piulada el seu condol a la família, al nucli més proper i al món del ciclisme. "El meu condol per a tota la família, amics i món del ciclisme per la mort de Guillem Timoner, llegenda d'aquest esport com el primer campió del món de l'Estat. Descansi en pau, admirat Guillem", ha publicat en el seu compte la líder de l'executiu.també ha compartit les seves condolences a través del seu perfil a la xarxa social, recordant Timoner com el primer campió del món del municipi, que "sempre rodarà" en la seva memòria. Per la seva banda, el president del Comitè Olímpic Espanyol (),, s'ha mostrat "profundament consternat per la notícia de la defunció" de Timoner, a qui ha definit com una "de pista". Des del seu compte de Twitter, Blanco ha expressat el seu "més sincer condol als seus familiars, amics i a tothom del ciclisme. Descansi en pau". Amb el seu missatge, el president del COE ha adjuntat una imatge de Timoner durant una competició.Altres entitats del món de l'esport també han donat el seu condol. És el cas del, tant el club com lahan lamentat "profundament" la defunció del ciclista. "El Reial Madrid vol expressar les seves condolences i el seu afecte als familiars i a tots els éssers estimats", ha indicat el club blanc en un comunicat. ". Es va proclamar sis vegades campió del món. Va ser seleccionador espanyol de ciclisme en pista entre 1971 i 1978,de Munic de 1972", ha recordat l'escrit. A més a més, la nota ha subratllat que Timoner va ingressar a la Reial orde del Mèrit Esportiu el 2003. "L'esport espanyol i. Descansi en pau", ha conclòs el Madrid.Per part seva, des del govern de les Illes han ressaltat que Timoner va rebre l'any 1998 el, en reconeixement de "tota una vida dedicada a". El guardó li va ser atorgat per la seva "professionalitat, esperit de lluita, afany de superació i esportivitat", així com per haver estat durant molts anys "la millor carta de presentació de Mallorca".El felanitxer va serVa ser també campió d'Europa en la modalitat de moto comercial i sis vegades campió del món darrere de moto de mig fons (1955, 1959, 1960, 1962, 1964 i 1965). A més a més, va guanyar tres vegades la copa del món i es va proclamar, en quatre ocasions, campió de Balears de velocitat.i va ser guardonat amb diferents distincions.Va tenir com a motoristes Van Higalgen i Meuteneman i va formar part dels equips Cicles Minaco, Tomas Sport, Faema i Ignis. L'any 1968 es va retirar de la competició i el 1983 va fitxar per Teka i va tornar a la competició professional com a ciclista (1983-1985). Conseqüència dels assoliments aconseguits, es va convertir en unTimoner va aconseguir la Medalla d'Or de la Ciutat de Palma i de la Província de Balears (1964) i va ser nomenat(1960). Finalment, el 1997 li van concedir el premi Cornelius Atticus, distinció que enalteix la dedicació d'un esportista al llarg de la seva vida en la pràctica i la promoció de l'esport a les Illes Balears.

