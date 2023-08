La lliga de l'Aràbia Saudita negocia amb la UEFA per jugar la Champions

Tornar a veurejugant al Cristiano Ronaldo al. És una de les recances que una part de l'afició del Barça i del Reial Madrid segur que tenen de tant en tant i que podria tornar a ser una realitat. Els dos cracs van canviar el glamour futbol europeu pel luxe de la lliga de l', una tendència que aquest estiu ha explotat després que Ronaldo marxés el desembre passat amb la cua entre les cames del Manchester United i firmés per l'. El portuguès va fer el salt després de no trobar cap oferta d'un equip que disputés laAra, la federació de l'negocia amb la UEFA una fórmula per incorporar el campió de la lliga saudita a les competicions europees, segons el Corriere de lo sport. La voluntat dels saudites és concretar l'entrada del campió de la lliga amb una plaça, una figura de comodí, molt habitual en disciplines com el motor.A més de la fórmula també tenen data. L'seria incorporar-se a la competició a partir de la. Per tant, les obres delestaran acabades, si es compleix la competició i el retorn de Neymar a l'estadi seria una possibilitat. L'horitzó és poder entrar una temporada després d'implementar un canvi radical de format en la competició de la UEFA. A partir de la, laaugmentarà de, tindrà una única fase de grups amb un mínim de vuit partits per cada equip i eliminarà l'accés per coeficient.D'aquesta manera, de les quatre places addicionals, una serà per al club classificat en tercer lloc a la. Una altra serà per a und'una lliga menor, ampliant de quatre a cinc el nombre de clubs que es classifiquen a través de l'anomenada. I les dues darreres places seran per a lesamb el millor rendiment col·lectiu dels seus clubs en la temporada anterior.

