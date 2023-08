La 78a edició de «La Vuelta» provocarà 9 talls en diverses vies de Barcelona

Els talls i desviaments

El pas de laprovocaràpuntuals en diverses vies de la demarcació de. Aproximadament seran unsi policies locals els que vetllaran pel bon desenvolupament de la prova ciclista que comença eli acaba el 17 de setembre a Madrid, després de lesque la conformen.Les vies afectades durant la segona etapa que tindrà lloc el diumengeseran la. La jornada anterior tindrà lloc la, que serà una contrarellotge per equips totalment urbana iDurant lael dispositiu d'acompanyament delsencapsula els corredors i d'aquesta formasobre la marxa la circulació i els diferents accessos al llarg del recorregut.Es faranper altres vies per tal d'evitar que el trànsit no passi pel recorregut de l'esdeveniment esportiu. És per això que s'adoptaran. Concretament, es farà un. També a laD'altra banda, es preveu unen els dos sentit. Així mateix,, i finalment,