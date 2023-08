Mor als 78 anys el periodista Hilario López Millán per una «deshidratació extrema»

El periodista, molt conegut durant les dècades dels anys 90 i 2000 a la televisió,Segons han informat diverses persones del seu voltant com el també periodista conservador, López Millán ha perdut la vida a causa d'una "deshidratació extrema".El periodista va assolir rellevància mediàtica per la seva trajectòria a la ràdio, on va treballar ambz, per després fer el salt a la televisió amb"Fa unes hores ha mort un geni de la ràdio i de la cobla". "Una deshidratació extrema va acabar amb un dels grans de la comunicació. El meu condol al seu marit Alberto., ha escrit Castillón a les xarxes socials. La seva relació amb la cantant folclòrica espanyola també va destacar molt en les seves participacions als programes de premsa rosa.

