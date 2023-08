L’anomalia d'«El detectiu Conan» en català: per què el petit detectiu és una bastida lingüística en temps de guerra

El català i l'anime a la televisió de casa nostra El Detectiu Conan és un dels màxims exponents d'una onada que va influenciar generacions de nens, adolescents i joves a Catalunya. Animes japonesos aterraven al país gràcies a l'estratègia de TV3: doblar desenes de sèries, estrenar-les a la televisió i construir tot un ecosistema d'aficionats a l'anime. Les primeres emissions van arribar a principis de 1984. Com un efecte dominó, el triomf d'aquells dibuixos animats japonesos van suposar un auge de la llengua i d'un nou format d'entreteniment infantil i juvenil pràcticament sense precedents que marcaria milers de persones.



sèries en català Les 20 cançons més mítiques de les sèries d'animació en català: amb quina us quedeu? Les generacions de catalans dels 80 i els 90 recordaran moltes de les lletres d'aquests títols de TV3 i el 3xL

No és cap broma ni cap exageració assegurar que existeixen moltíssimes persones nascudes als anys 80 i 90 que mantenen la flama del català gràcies, evidentment entre moltes altres coses, a les sèries d'anime en català. El 1987 comença la revolució de cap i peus: s'estrena el Dr. Slump i posaria la primera pedra de l'èxit absolut que suposaria tota aquesta revolució.



Tres anys després, Bola de Drac es convertiria en la reina consolidant el triomf de la fórmula (encara que Bola de Drac Z tindria un impacte encara més bèstia). El succés es revalidaria encara més el 1994 amb Doraemon, que pràcticament mai, fins a la posterior sacsejada de la CCMA, no va sortir de la graella infantil en català. Un impacte similar arribaria amb el nou segle: Shin Chan i el seu doblatge en la nostra llengua.



Musculman (1991), Hattori (1994), Cinturó Negre (1995), Ranma (1995), Evangelion (1998), Mazinger Z (1999), Utena (2000), Sakura (2000), Sailor Moon (2001), Cowboy Bebop (2001), Fushigi Yugi (2002), Yu Yu Hakusho (2002), La Màgica Do-Re Mi (2003), Inuyasha (2003), Slam Dunk (2004), Bo-bobo (2005), One Piece (2006), Rantaro (2007), Tsubasa (2007) o La llei d'Ueki (2007) són els títols del Dream Team d'anime en català d'una època daurada. La situació, però, es va aturar en sec.



Les crisis econòmiques i la falta de suport per part de la CCMA (i, evidentment, la cancel·lació del canal 3xL o de la reconversió del K3) van fer diluir la potència d'aquesta mena de contingut en català. No es van deixar de doblar certes pel·lícules, com les del Detectiu Conan o Bola de Drac, però tot el múscul aconseguit es va atrofiar. Ara, després de més de dècada i mitja sense aquest projecte, es comencen a donar passes per recuperar aquest camí. Desenes d'animes de triomf internacional (un d'ells, One Piece, es va poder veure en els seus inicis en català) no han gaudit de les seves versions a la nostra llengua. El nou projecte del 3Cat, que inclou contingut infantil i juvenil, ha refet camí i ha tornat a apostar per l'anime en català. Els primers resultats? Exitosos.



. Bé, i en japonès, però pel cas que ens interessa, farem veure que el petit nen amb ulleres, cabell de dubtosa física i nom inventat —— no menja amb bastonets ni té el passaport del país del sol naixent. Perquè ja fa més de 20 anys que el petit detectiu encongit ronda per Catalunya: p—que, per a desgràcia meva i de tants altres, encara dura—, després amb un manga, i, molts anys després, amb les pel·lícules. Films que arribaven ocasionalment, i que gairebé mai s’estrenaven a les pantalles. Això sí, sempre, sempre, sempre, en català.Si molts dels nascuts als 90 un dia ens vam identificar amb en, el noi adolescent a qui uns homes dolents vestits de negre van fer empassar un verí que el va fer encongir, i ens vam enamorar de la seva història d’amor frustrat amb la Ran, la seva amiga de la infantesa, va ser perquè es comunicaven en català. Resolia casos en la nostra llengua, i ens feia aprendre vocabulari molt específic com “cianur potàssic”, “mòbil del crim” i “assassí en sèrie” —que una nena de sis anys els faci servir en conversa és, com a mínim, estrany, i força preocupant. També és, segurament,—mai, però mai, superaré el que entre tots li vam fer a l’Helena Jubany. El cas és que el fet que el petit Conan parlés el mateix idioma que jo el feia proper, deper a tota aquellaque encara somia a fer tornar Bola de Drac. Però vaja, que ara no us descobreixo la penicil·lina.Amb els anys,. I els últims anys, s’ha convertit en una anomalia a les sales de cinema:. I, en una època en què el doblatge sembla que va car, i que la lluita per la llengua està més viva que mai, el Conan representa una bastida en la guerra per sentir coses en el nostre idioma.[youtube][/youtube]Aquest estiu ens ha arribat la pel·lícula 26 —que es diu aviat—,. Un film que, pels més veterans de la sèrie —jo— era interessant perquè plantejava minuts de pantalla pels grans dolents de la sèrie, l’organització dels homes de negre. Aquells que li van arruïnar la vida al protagonista, sí. I amb els que molts hem tingut malsons des que per primera vegada ens vam trobar amb en Gin i en Vodka. I la premissa, queera ridículament actual: l’amenaça que suposa per als nostres protagonistes una intel·ligència artificial capaç de reconèixer facialment gent de totes les edats.per evitar que el trobin i el matin.Però els més veterans també sabem que. És a dir, res del que passa té transcendència més enllà de les dues hores i poc que duren. No canvien l, i no hi ha grans esdeveniments que suposin un gir a la trama. Per tant, anar a veure una pel·lícula del Conan, a nivell emocional, té poc interès. Hi anem per passar una bona estona, per riure, per comentar la jugada d’amagat, i perquè sovint, les pel·lícules aprofiten per explorar casos més grans, més apoteòsics, i més improbables dels que ens poden oferir el manga i l’anime. Per això moriré defensant que la sisena pel·lícula —— és la millor: perquè ofereix un cas de ciència-ficció prou descabellat com per funcionar al marge de la història real, que és fidel als personatges i a les seves relacions, i que és un bon entreteniment perquè saps que allò no tindrà més transcendència. Ningú important morirà, i ningú confessarà el seu amor real. Però durant les dues hores que dura, coi, com ha molat.Proposa un cas una mica fora de sèrie, però prou ancorat en el realisme com per quedar en una estranya zona grisa. L’acció, per tant, és desmesurada —però això ja és normal en un anime on un nen pot xutar una pilota com si fos Lewandowski amb unes vambes modificades— i no t’acabes de creure allò que està en joc.creadora de la droga original i enemiga número ú dels dolents, en cap moment pateixes per la seva integritat real. Res de nou, però quan tot es pren tan seriosament, costa valorar-la com cal.Val a dir que, com acostuma a passar, no es pot valorar. I, en general, tampoc és el mateix valorar una pel·lícula d’animació japonesa que una d’occidental. Perquè hi ha una diferència cultural abismal, entre altres coses. Així que dir que el guió és cursi i previsible, amb frases heroiques que sonen massa a clixé, no és exactament un punt negatiu. I, de fet,Però potser en aquesta vint-i-sisena edició ho han portat massa a l’extrem, amb alguns diàlegs tan cringe que tot el meu cinema va sospirar en veu alta.L’altre pecat imperdonable,. La marca té un problema fent massa cas als seus fans, començant pel seu autor, Gosho Aoyama, que té la insuportable mania d’atendre i fer realitat cada desig que els fans li fan arribar."Volem"Toma, capítol dedicat al moment —d’aquest, concretament, no em queixo. La qüestió és que els fans no són la ment pensant original rere la història. I molts tenen opinions contradictòries i mal construïdes al respecte —m’hi incloc, no seré jo ara l’enciclopèdia màxima del Conan. Per això no se’ns pot fer cas. I en aquest film, sembla que els guionistes i el director —en aquests casos, Aoyama hi té poc a dir—: aquell que somia amb una relació Conan-Haibara que mai serà. Que, efectivament,. Però és que suposa una traïció enorme als personatges mai vista des del final deVeurem si la—mare meva, si us plau, deixeu-nos viure i acabeu amb aquest xou, ja que vull tancar capítol i passar pàgina— jugarà en aquesta mateixa lliga, o es prendrà seriosament el potencial que tenen les pel·lícules. El que està clar és que, quan arribi, la voldrem en català. PI, a mi, que no em vinguin amb romanços —si no és en català, no és en cap altre idioma.