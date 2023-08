Alliberen una dona retinguda en un local de massatges de Blanes, després que el lladre la lligués

Mostra el teu compromís amb Nació.

Laha alliberat una dona que havienen contra de la seva voluntat en una prop del passeig de s'Abanell. Els fets van passar dillunsa dos quarts de deu del matí, quan un veí va avisar la policia perquè la víctima demanava auxili des de dins del local.van anar fins a l'establiment on van veure per unaque hi havia una. Actualment, la, però tot apunta que un lladre hauria entrat a robar al local i va retenir la dependenta lligant-la amb brides a la pota del llit.La policia va veure per l'escletxa que la víctima no estava en perill i, per això, va decidir avisar alsperquè forcessin la porta del local. També hi va anar unadel SEM i els sanitaris van observar que la dona tenia diversesi estava molt espantada. Tenia brides als canells, ja que hauria estatde l'establiment. Així i tot, en el moment que els agents van entrar, la dona s'havia alliberat del lloc on havia estat lligada. Després que la dona fos traslladada a l'es va conèixer que també teniaLa treballadora va obrir l'establiment al voltant de lesi, a primera hora, un home va entrar amb uni la va amenaçar exigint-li tots els diners que tingués. La víctima ha explicat que es van haver de comunicar pelperquè no s'entenien.Tot l'establimentple d'objectes per terra. Així és com la policia va trobar-se el local quan va arribar. Així i tot, encara no han pogut determinar si es van poder emportar alguna cosa o no. Actualment, la investigació que ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra, preténel lladre amb les descripcions de la víctima i les càmeres de seguretat.