Cau un grup criminal de «l'estafa de la maleta»: dos detinguts relacionats amb 100 furts

Cau un grup criminal acusat de cometre robatoris amb el mètode de "l'estafa de la maleta". La policia nacional ha detingut dues persones aquell dijous relacionades amb un centenar de fraus arreu de l'Estat i n'ha identificat a dues més, una de les quals està essent investigada. Els investigats contactaven amb les víctimes fent-se passar per familiars i amics amb l'excusa de tenir un pagament pendent. És un mètode recorrent i, darrerament, s'ha popularitzat per xarxes, on alguns usuaris seguien el joc als estafadors i ho compartien.

La investigació va començar arran de la denúncia d'una entitat bancària. El director va manifestar que s'havien produït diversos fraus a través de la modalitat de l"estafa de la maleta". Els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van analitzar desenes de denúncies relacionades, correus electròniques, línies telefòniques i comptes bancaris que feien servir el grup criminal. Segons la policia els estafadors van obtenir un rèdit econòmic de 6500 euros.



El frau té un modus operandi molt clar: un ciberdelinqüent es fa passar per un familiar o amic de la víctima que està a l'estranger i explica mitjançant aplicacions de missatgeria -com ara WhatsApp o Messenger- que té les maletes retingudes en un aeroport cap a casa. Un altre motiu és que ha perdut el vol, però les maletes segueixen el camí a l'aeroport de destí.