Accident múltiple i mortal a l'AP-7: perd la vida un menor d'edat a Roda de Berà

Estrepitós accident mortal a l'AP-7.. El xoc es va produir a Roda de Berà, al punt quilomètric 225,5. Les causes encara s'estan investigant, per part dels Mossos d'Esquadra, però per ara la policia catalana ha confirmat que hi havia quatre vehicles involucrats., algunes d'elles d'especial gravetat. En concret, un home ferit greu, que va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona; una dona ferida menys greu traslladada al mateix hospital, quatre ferits lleus, traslladats a l'hospital del Vendrell, i quatre persones més ateses que van ser donades d'alta al lloc dels fets.L'autopista va quedar tallada a Roda de Berà en sentit nord fins a dos quarts d'onze de la nit, provocant 5 km d'aturades en sentit nord.Finalment, a les 00.45 h, la situació es va normalitzar. Arran de la incidència, es van activar vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tretze unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de dos equips de psicòlegs.que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.