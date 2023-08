Una nena de quatre anys mor ofegada a la piscina municipal de Granollers

Unadesprés quedilluns passat en una de les piscines municipals de Granollers (Vallés Oriental), segons ha explicat Protecció Civil en un comunicat. Els fets van passar al voltant de les 16:00 de la tarda, quan un socorrista va treure la menor de l'aigua i se li van practicar les maniobres de reanimació.Poc després, des de les instal·lacions del consistori van trucar al telèfon d'emergènciesalertant que la menor d'edat s'havia ofegat a la piscina i que l'estaven intentant reanimar. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar ràpidament dues dotacions i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (), efectius de la Policia Local, així com agents delsd'Esquadra.Aleshores, la nena va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona en estat crític, on ha mort durant aquesta jornada. Ara, la policia catalana ha obert unaper esclarir les causes de la seva defunció.

