Estafen més de 9.000 euros a una dona que creia que sortia amb un actor d'«Stranger Things»

Una dona de Kentucky (Estats Units) ha denunciat a través del canal de Youtube Catfished que ha estat, i no de les típiques. No fa ni dos mesos que coneixíem que una granadina havia explicat públicament que un grup de delinqüents li havien sostret ni més ni menys que 170.000 euros fent-li creure que tenia una relació amb el mític actor nord-americà Brad Pitt . Doncs bé, ara aquesta veïna estatunidenca explica que li ha passat exactament el mateix, tot i que en el seu cas la quantitat que li han robat és molt inferior: 10.000 dòlars, quantitat equivalent a més de 9.000 euros.Han passat només unes hores des que ho ha fet públic a internet, però el tema ja s'ha convertit en un dels més comentats a les xarxes socials d'arreu del món. La dona en qüestió es diui és una mare soltera queper poder sortir amb l'actor de la sèrie de Netflix Stranger Things,, que interpreta en Billy. Lògicament, però, en cap moment va mantenir una relació amb l'intèrpret australià. Era tot un engany.McKalaque suplantava la identitat de Montgomerya través d'un fòrum d'internet. Va ser passat aquest període, que l'estatunidenca va decidir posar punt final a la seva relació amb el seu marit, tot i que en cap moment s'havien vist en persona amb l'home que feia veure que era l'actor d'ni tampoc havien parlat mai per telèfon. Ho va fer, però, forçada pel criminal, que la va obligar a escollir entre ell o la seva parella.Després d'abandonar el marit, l'estafador li va dir que no podia accedir a cap dels seus comptes bancaris. Com que presumptament necessitava diners, els hi va demanar a ella. Per això, McKala li va enviar gairebé 10.000 euros. En aquest sentit, és important subratllar que, una informació que la víctima coneixia, però que, malgrat tot, va obviar i va tirar pel dret.

