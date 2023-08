Les insòlites condicions del contracte de Neymar a l'Aràbia Saudita

És innegable que el fitxatge de Neymar per l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita té un component monetari molt evident. El futbolista rebrà un sou estratosfèric i eltambé farà més diners dels que esperava amb la venda del futbolista. Però això no és tot. I és que el brasiler va establir unes condicions gairebé mai vistes en un contracte esportiu.Segons explica el diari The Sun, el futbolista també va marcar una sèrie de privilegis per passar una gran vida més enllà dels terrenys de joc. Per començar, Neymar va demanar unaamb 25 habitacions, unade 400 metres quadrats i tres. Per donar-li un toc encara més surrealista, també va sol·licitar tenir unaplena de suc d'açaí i guaranà.Per moure's per l'Aràbia Saudita, Neymar no desplaçarà la seva àmplia flota de cotxes, sinó que també ha fet una petició a l'Al-Hilal: vol unContinental GP, unDBX i unHuracán, a més de diferents furgonetes i totterrenys. Ara bé, no els conduirà sempre ell, ja que ha demanat un xòfer disponible les 24 hores del dia durant tota la setmana.Així doncs, qui hauria de tenir ganes de tornar al, rumor que va sonar de manera notable durant aquest mercat estival. A l'Aràbia Saudita, es preveu que el brasiler s'embutxaqui 300 milions d'euros i sigui el segon futbolista millor pagat, només per darrere de

