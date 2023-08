Xavi i Raphinha, castigats amb dos partits de sanció

Mostra el teu compromís amb Nació.

, després de l' empat 0-0 contra el Getafe en la primera jornada de l a competició. ElhaElblaugrana, que no va poder acabar el partit del passat cap de setmana a la banqueta, tampoc ho podrà fer des d'un inici en els propers dos partits. El conjunt culer no podrà comptar amb el seu entrenador dirigint. És lades que està al capdavant del Barça -des de 2021- que rep una targeta vermella.Xavi va serdel primer partit d'aquesta temporada. Va sortir de l'àrea tècnica, gesticulant amb els braços i dirigint-se cap al quart àrbitre, protestant., el col·legiat del partit, va ensenyar-li la targeta i, el tècnic blaugrana. Elindica que els expulsats del partit han de "dirigir-se als vestidors sense possibilitat de presenciar el partit". Així i tot, la Competició no ha sancionat Xavi per aquest últim fet mencionat.Elno només rep el càstig de la sanció de l'entrenador, sinó quetambé esde lliga. L'extrem brasiler va veure la targeta vermella directa, també, després de "amb el braç amb ús de força excessiva, quan la pilota estava en joc, però no en disputa entre ells", segons va redactar l'àrbitre. Xavi no va callar després del partit , mostrant-seamb les decisions dels àrbitres:, va dir clarament. Estava en desacord amb les mans que van xiular de, sobretot, justificant que a la reunió prèvia a començar la competició, els àrbitres van dir que "", va explicar Xavi als mitjans.