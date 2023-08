El temps d'aquest dijous: Catalunya, a les portes d'un nou episodi de calor

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna intensa⚠



➡ Dj. 02:00 h a dv. 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: percentil 98



➡ Grau de perill màxim: 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/48hiurrdD5 — Meteocat (@meteocat) August 16, 2023

Plugims al Pirineu occidental i a la cara nord

Potser algú tenia l'esperança que la calor d'aquest dimecres afluixés de cara a dijous, però el cert és que l'escenari és completament l'oposat., sobretot al sud del país, punts on els núvols baixos seran persistents i no deixaran baixar la temperatura mínima. A la resta de Catalunya, l'ambient serà, si pot, encara més assolellat. Malgrat això, sí quePrecisament per això, el Servei Meteorològic de Catalunya () manténocturna d'aquesta nit a l'extrem sud del territori i al litoral central. En totes dues zones es poden assolir aquests mínims valors, que localment podran superar els 25 graus. El grau de perill màxim, però, és d'u en una escala de sis. L'avís està activatDe cara a la tarda, tindrem unes temperatures que seran similars, sense grans canvis, tot i que a l'extrem nord-oriental baixaran localment i començarien a pujar per ponent. Tot això, però, anirà acompanyat de, que podrien deixar algun ruixat a la part més occidental del Pirineu i també a la cara nord.Cap al cap de setmana,Tindrem més sol dissabte i diumenge. Notarem una pujada de la temperatura, que tindrà el seu màxim durant la pròxima setmana. No obstant això, divendres a la tarda ja començarem a experimentar-la.

