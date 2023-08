Un diputat català serà membre de la mesa d'edat del Congrés

El Bages, una autèntica pedrera política

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Aquest dijous es constitueix eli un pas imprescindible per fer-ho és constituir la mesa d'edat. La presideix el diputat més gran, que en aquest cas és la socialista, i les dues secretaries són per qui ocupa els escons més joves. En aquest cas, i per coincidència d'edat, hi haurà presència catalana.Es tracta de, que amb només 26 anys va ser escollit el passat 23-J com a número 10 delper la demarcació de Barcelona, on els socialistes van aconseguir 13 diputats, i únic representant del Bages a la cambra baixa espanyola. I és que la comarca no tenia un diputat al Congrés espanyol des de fa vuit anys, quan el manresà, també del PSC, va entrar substituintel setembre de 2013 i va completar la legislatura fins a l'octubre de 2015.Verdejo és actualment secretari d'organització de les(JSC) i, des de l'anterior mandat, des de 2019, és regidor a l'Ajuntament de, portaveu del grup municipal, sempre a l'oposició de l'alcalde republicà. Graduat en Polítiques, va entrar al PSC amb 18 anys i, tot i que bastant més jove que ella, forma part de la generació socialista bagenca que ha crescut políticament a les JSC i de seguida al PSC, al voltant de la santjoanenca, actual portaveu del partit en l'àmbit nacional.Tot i la seva entrada al Congrés, Verdejo ha anunciat que no deixarà les seves responsabilitats municipals a Cardona, on a les passades eleccions de maig va aconseguira l'Ajuntament, passant de dos a quatre regidors, malgrat que ERC va mantenir la, amb sis regidors.A banda de la presència del cardoní Ferran Verdejo a la mesa d'edat del Congrés espanyol amb 26 anys, el Bages ha estat els darrers anys terra prolífica de polítics joves, fins ara de polítics d'o la conselleraen són exemples.