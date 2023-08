Després del sabotatge, els veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit ja poden tornar a fer servir la ràdio i la televisió. Aquest matí s'han restablert parcialment els serveis de telecomunicacions de Rocamaura, al Baix Empordà, boicotejats la nit de diumenge a la nit. Per ara, segueix havent-hi dificultats en les connexions telefòniques, però des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han anunciat que confien a garantir el servei amb les grans operadores telefòniques durant aquests dimecres.







Aquest matí, l’alcalde de l' @ajtorroella, Jordi Colomí, ha comprovat "in situ" que l’atac “intencionat i premeditat”, com el que dijous es va produir a la Garrotxa i el cap de setmana a l’Alt Empordà, ha estat de gran envergadura. pic.twitter.com/GoMMR4hYaM — Ajuntament de Torroella de Montgrí (@AjTorroella) August 15, 2023

Convé explicar que en aquestes Instal·lacions hi tenim tanques i càmeres de seguretat que han enregistrat uns encaputxats tallant les línies. Tot ha estat reportat als mossos. — Parlem (@Parlem) August 15, 2023

L'del municipi,, ha mantingutamb lai lade laa Girona per demanar-los "celeritat" en la reparació del servei. Torroella de Montgrí i sobretot l'Estartit tenen una fortaeconòmica de la, que podria veure's afectada si les incidències persisteixen. En aquest sentit, el restabliment d'aquest dimecres és de caràcteri s'estima que les reparacions per tornar a laes podrien, segons l'Ajuntament.Elsmantenen oberta lasobre elal servei de telecomunicacions de Rocamaura, el segon amb el mateixque s'ha produït en una setmana després del sabotatge a Olot. En tots dos casos, es van tallar els cables fent servir una serra radial. Els autors van accedir a les instal·lacions, segons la companyia, una de les afectades, que també ha confirmat que el recinte estava videovigilat.En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montrgrí es va desplaçar aquest dimarts al lloc dels fets per comprovar la magnitud de l'avaria. Laha fet malbé les dues torres de telecomunicacions que hi ha ali ha deixat sense servei diverses companyies de telefonia mòbil. Colomí va atribuir el sabotatge a una actuació "premeditada" i va relacionar els fets amb el boicot fet a la Garrotxa el dijous passat i a l'Alt Empordà dissabte passat.