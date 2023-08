Una diputada de la CUP denuncia discriminació lingüística en un bar de Tarragona

Avui hem posat una reclamació al bar restaurant Las Salinas, a la platja Llarga de Tarragona després d'haver estat vexats pel simple fet de parlar en català. Un lloc on hi havíem estat desenes de vegades sense cap conflicte, i al que no hi tornarem després del què ha passat 🧵👇 pic.twitter.com/pUqwglEtKi — Laia Estrada (@EstradaLaia) August 16, 2023

La diputada de la CUPha denunciat discriminació lingüística en un bar de Tarragona per parlar en català. "Hem estat vexats pel simple fet de parlar en català", ha assegurat a través d'un fil a Twitter en què ha explicat que la seva parella ha demanat un entrepà i un refresc quan el cambrer, que en altres ocasions no havia mostrat cap problema idiomàtic, els ha demanat "de males maneres" que parlessin castellà.Malgrat que, segons relata Estrada, han intentat reconduir la situació el cambrer ha assegurat que "només parla espanyol a tot arreu" i ha marxat cap a la cuina "mentre malparlava". Per si no fos suficient, la resta de personal delha donat suport al seu company tot i que, segons la diputada anticapitalista, no han presenciat els fets.Davant la situació, en què el restaurant acusava el company d'Estrada de parlar de males maneres al cambrer, han decidit presentar una reclamació aldel mateix nom dins el qual es troba el restaurant. Encara per rematar-ho, però, l'empresa s'ha negat ael document de laLa representant de laha explicat que davant la negativa de l'establiment de tramitar la reclamació han enviat una còpia a ladel, però "sense massa expectatives que serveixi per a res". "Aquest és el pa de cada dia. No només es vulneren els nostres drets lingüístics sinó que a sobre se'ns acusa de provocar conflictes", conclou Estrada.