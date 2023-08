Alemanya legalitza el consum recreatiu de marihuana

Un dels principals països de la Unió Europea ha deciditper a consum recreatiu.només per a aquest ús. El Consell de Ministres del govern alemany ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei que obrirà la porta a aconseguir marihuana, cànnabis, de manera legal.Aquest nou marc normatiu també regularà el seu consum, la compra i el cultiu de la droga. Encara, però, caldrà esperar. En principi entrarà en vigor abans no s'acabi l'any.Els majors de 18 anys podran comprar io menys de cànnabis només per a ús recreatiu. També es permetrà el cultiu privat deÉs una proposta que va germinar gràcies a dos ministeris,, amb l'objectiu de combatre el crim sorgit de la droga, evitar toxicitats per productes manipulats sense cap regulació i frenar que els joves accedeixin a altres drogues molt més perjudicials. Una espècie de tallafocs.Ara bé: no es podrà vendre a qualsevol botiga ni comerç.Això permetrà també controlar la producció i la qualitat. És una estratègia que ja han adoptat altres països europeus com Luxemburg, Malta, certes zones de Suïssa i fins i tot, més enllà, certs estats dels Estats Units.

Altres notícies que et poden interessar