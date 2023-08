Mateu Alemany deixa el Barça després de l'arribada de Deco

No hi ha ni un dia tranquil a can. Sense que ningú s'ho esperés i per sorpresa el club ha anunciat queabandona les seves labors iassumeix el càrrec de director esportiu del club. A principis del maig passat, el mallorquí ja va anunciar que plegava, finalment s'ho va repensar i es va mantenir al club coincidint amb la marxa de Jordi Cruyff Alemany, tal com es va explicar en el comunicat d'ara fa tres mesos en què s'anunciava la seva marxa, es mantindrà al club fins al 2 de setembre, quan es tancarà eld'aquest estiu. Malgrat que el Barça no va oficialitzar en cap moment que Alemany continuava, el mallorquí va declarar que havia "reflexionat" i que esperava estar "molt temps" a l'entitat blaugrana.Segons expliquen diversos mitjans, però, els plens poders amb els quals s'ha segellat l'arribada de Deco no haurien agradat a l'encara director de l'àrea de futbol del club. L'exfutbolista portuguès ha treballat conjuntament amb Alemany aquests últims mesos, en què s'han aconseguit les incorporacions deAlemany formava part del segon projecte deal capdavant del Barça i, de fet, va ser venut com un dels grans noms de l'estructura esportiva. Ara, però, fa les maletes igual que ja van fer altres protagonistes de la campanya de l'actual president, com l'exconseller d'Economia, l'ex CEO del clubo el mateix Cruyff.

Altres notícies que et poden interessar