Collboni instal·larà una pantalla gegant per la final d'Espanya al Mundial després que el PP ho demanés

Barcelona tindrà una pantalla gegant des d'on es podrà seguir. L'organització de l'esdeveniment -que tindrà lloc al Centre d'Esports Municipal (CEM) Olímpics Vall d'Hebron- va a càrrec de l'Ajuntament. Així ho ha anunciat el mateix alcalde,, que ha explicat que "com a mostra de suport" al combinat espanyol s'ha deciditAquest anunci municipal arriba un dia després quea l'ajuntament barceloní, Daniel Sirera, demanés explícitament que el consistori disposés aquest dispositiu de gran format per seguir el partit. Després que s'hagi fet pública la decisió de Collboni, el cap de files del PP barceloní s'ha actualitzat., ha reblat.Des de l'Ajuntament es detalla que les portes de la instal·lació municipal s'obriran a les 11h del diumenge -una hora abans de l'inici del partit- i que. Amb aquest desplegament s'espera oferir "l'oportunitat de veure aquest partit històric, ja que es tracta de la primera vegada que l'equip aconsegueix arribar a la final" de la competició internacional.Aquesta excepcionalitat serveix a l'equip de Collboni per explicar l'organització d'aquesta cita per part de l'Ajuntament.es van haver d'organitzar per tenir algun espai on seguir en gran format els partits de l'equip espanyol. El darrer exemple va ser amb el mundial masculí de Qatar. En aquell cas, si bé no es va arribar a la final, el grup de Ciutadans va demanar amb insistència que el govern municipal disposés una pantalla gegant per poder seguir la competició. La llavors alcaldessa, Ada Colau, s'hi va negar apuntant que no volia ser "còmplice" d'un mundial situat en "una dictadura" que "viola els drets humans".