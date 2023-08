El poble més bonic de Tarragona segons «National Geographic»

Què fa diferent a Siurana?

On és Siurana?

Lessón un dels indrets més bonics i tranquils de Catalunya. Amorosides per les vinyes i farcides de pobles amb encant són un dels miradors a la Costa Daurada més espectaculars. Una de les localitats més singulars és, la vila que va renunciar a ser el poble més bonic . Situada dalt d'un turó, el castell, l'Església romànica i els carrerons empedrats formen un conjunt majestuós que presideix les muntanyes i té una aura d'encanteri.és una postal lluminosa que destaca pels capvespres, els carrerons empedrats i el vertigen del penya-segat. Per posició i història, Siurana és un poble de conte, de bellesa "aspre" com la va descriure el poetaJosep Carner. Siurana és infranquejable. De fet, va ser l'últim poble a ser conquerit quan, durant el regnat del compte Ramon Berenguer tot Catalunya va passar a ser cristiana. Diu la llegenda que quan es va aconseguir fer la conquesta, Abdelàzia, la reina de l'últim reducte sarraí no va voler viure amb la derrota. Va agafar els seus cavalls, es va embenar els ulls i va saltar de cingle de darrere l'església.Les muntanyes de Prades envolten, que es troba a la comarca del Priorat. Ubicada a dalt d'un turó i protegida per un pantà es basteix com un balcó a la Costa Daurada. És un poble de llegenda amb l'Església romànica com a icona i els penya-segats com atractiu internacional pels escaladors. S'hi pot arribar amb cotxe o fent una llarga ruta a peu, que inclou passejar a la vora del pantà i pujar per camins escarpats. Tot i disposar d'aparcament, la gran afluència de visitants fa que en dies festius sigui difícil deixar-hi el cotxe.

Altres notícies que et poden interessar